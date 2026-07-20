Калининградец во время застолья ударил приятеля ножом, а позже ещё и попался на серии краж

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В Калининграде 44-летнего местного жителя заподозрили в нападении с ножом на знакомого во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 56-летний горожанин. Мужчина рассказал, что знакомый ранил его ножом. Как установили полицейские, приятели вместе распивали спиртное, когда между ними вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры один из мужчин взял нож и ударил собутыльника в ногу.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Во время работы с мужчиной сотрудники полиции также установили его возможную причастность к серии краж продуктов из продовольственных магазинов города. По этому факту возбуждено ещё одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.