14:09

Смерть на перекрёстке и упавшее ограждение: в Калининграде вынесли приговор по громкому ДТП на Горького

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В Калининграде вынесли приговор 34-летнему местному жителю по уголовному делу о смертельном ДТП на улице Горького. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Авария произошла вечером 10 декабря 2024 года. Мужчина за рулём Audi Q8 не выбрал безопасную скорость и на пересечении Горького и Сибирякова столкнулся с автомобилем Citroёn, который в этот момент поворачивал. От удара Citroёn отбросило в ограждение остановки общественного транспорта. Конструкция упала на пешехода.

В результате аварии 54-летний водитель Citroёn погиб на месте. Находившаяся на остановке 39-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью.

В отношении водителяAudi Q8  было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека»). Суд признал калининградца виновным и назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В пользу пострадавшей женщины и супруги погибшего взыскали компенсацию морального вреда на общую сумму 1,3 млн рублей.

В декабре 2024-го сообщалось, что родные погибшего в аварии искали свидетелей ДТП.

Тема:
Смертельное ДТП на перекрёстке Горького — Сибирякова в Калининграде
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