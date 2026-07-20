Смерть на перекрёстке и упавшее ограждение: в Калининграде вынесли приговор по громкому ДТП на Горького

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде вынесли приговор 34-летнему местному жителю по уголовному делу о смертельном ДТП на улице Горького. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Авария произошла вечером 10 декабря 2024 года. Мужчина за рулём Audi Q8 не выбрал безопасную скорость и на пересечении Горького и Сибирякова столкнулся с автомобилем Citroёn, который в этот момент поворачивал. От удара Citroёn отбросило в ограждение остановки общественного транспорта. Конструкция упала на пешехода.

В результате аварии 54-летний водитель Citroёn погиб на месте. Находившаяся на остановке 39-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью.

В отношении водителяAudi Q8 было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека»). Суд признал калининградца виновным и назначил ему три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В пользу пострадавшей женщины и супруги погибшего взыскали компенсацию морального вреда на общую сумму 1,3 млн рублей.