«Летели как по гоночной трассе»: в Зеленоградске самокатчица проехала по ногам четырёхлетнему мальчику

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В Зеленоградске четырёхлетний мальчик получил ушибы и ссадины, после того как на него наехал арендный самокат. Как рассказала «Клопс» мать ребёнка Марта, всё произошло в считаные секунды во время прогулки.

18 июля семья гуляла по променаду возле бювета у выхода на пирс. Родители присели на скамейку, а сын заметил рядом ларёк со сладкой ватой и пошёл узнать, сколько она стоит.

«Там достаточно неудобная зона между пирсом и променадом, нет какого-то нормального перехода через велосипедную дорожку. Сын пошёл к продавцу, потом повернулся ко мне, сделал несколько шагов и крикнул: «Мама!» Я поворачиваюсь — и вижу, как на него мчится женщина на самокате и проносится ему по ногам», — вспоминает Марта.

Она говорит, что скорость была недопустимой для места, где гуляют люди.

Буквально доли секунды — и у сына ноги начали опухать на глазах, из ссадин шла кровь.

Мы просто не понимали, что делать: ребёнок кричит, у него гематомы», — поделилась мама мальчика.

Самокатчица остановилась. Мужчина, который ехал рядом с ней, сначала даже не собирался тормозить.

«Женщина остановилась, потому что испугалась и услышала крик ребёнка. А мужчина планировал ехать дальше. Он так и говорил нам: «А что вы хотите? Камер тут нет, вы ничего не докажете». Мол, они едут по своей зоне, по велодорожке, они не нарушают», — рассказала Марта.

Родители попросили оставить телефоны, чтобы решить вопрос после обращения к врачам. По словам мамы мальчика, мужчина отказался.

«Мы же не знали, что будет после травмпункта, какие последствия. Поначалу всё казалось страшным, могли быть переломы.

Но самокатчик сказал, что ничего не должен и это наши проблемы.

Если женщина хотя бы предложила ребёнку купить сладости, то её муж буквально смеялся нам в лицо», — возмущается Марта.