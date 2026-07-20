«Летели как по гоночной трассе»: в Зеленоградске самокатчица проехала по ногам четырёхлетнему мальчику

В Зеленоградске четырёхлетний мальчик получил ушибы и ссадины, после того как на него наехал арендный самокат. Как рассказала «Клопс» мать ребёнка Марта, всё произошло в считаные секунды во время прогулки.
18 июля семья гуляла по променаду возле бювета у выхода на пирс. Родители присели на скамейку, а сын заметил рядом ларёк со сладкой ватой и пошёл узнать, сколько она стоит.
«Там достаточно неудобная зона между пирсом и променадом, нет какого-то нормального перехода через велосипедную дорожку. Сын пошёл к продавцу, потом повернулся ко мне, сделал несколько шагов и крикнул: «Мама!» Я поворачиваюсь — и вижу, как на него мчится женщина на самокате и проносится ему по ногам», — вспоминает Марта.
Она говорит, что скорость была недопустимой для места, где гуляют люди.
Буквально доли секунды — и у сына ноги начали опухать на глазах, из ссадин шла кровь.
Мы просто не понимали, что делать: ребёнок кричит, у него гематомы», — поделилась мама мальчика.
Самокатчица остановилась. Мужчина, который ехал рядом с ней, сначала даже не собирался тормозить.
«Женщина остановилась, потому что испугалась и услышала крик ребёнка. А мужчина планировал ехать дальше. Он так и говорил нам: «А что вы хотите? Камер тут нет, вы ничего не докажете». Мол, они едут по своей зоне, по велодорожке, они не нарушают», — рассказала Марта.
Родители попросили оставить телефоны, чтобы решить вопрос после обращения к врачам. По словам мамы мальчика, мужчина отказался.
«Мы же не знали, что будет после травмпункта, какие последствия. Поначалу всё казалось страшным, могли быть переломы.
Но самокатчик сказал, что ничего не должен и это наши проблемы.
Если женщина хотя бы предложила ребёнку купить сладости, то её муж буквально смеялся нам в лицо», — возмущается Марта.
Родители отвезли плачущего сына в травмпункт. После осмотра и рентгена врачи зафиксировали ушибы и передали информацию о случившемся в полицию.
«Потом к нам приехали и взяли показания», — объяснила Марта. — Слава богу, ничего не сломано. Хорошо, что его не стукнули рулём по голове, что он не упал. Но это было страшно: кровь, ссадины, всё распухло».
Мальчик несколько дней тяжело переживал случившееся: «Он очень сильно плакал, плохо спал. На следующий день вообще замкнулся в себе. У меня ребёнок обычно очень активный, а тут просто ушёл в себя и не разговаривал ни с кем. Только недавно снова начал бегать, смотреть бабочек. А ещё сказал: «Мама, я больше никогда не попрошу сладкую вату». Это, конечно, очень тяжело слышать», — добавила женщина.
Мама ребёнка говорит, что хочет не столько добиться компенсации, сколько обратить внимание на проблему безопасности пешеходов.
«Ездят безнаказанно, скорость не снижают. Там гуляют дети, люди сидят на скамейках, и нельзя просто лететь как на гонках — надо ограничивать скорость движения в прогулочных зонах. Они так летели — обязательно бы кого-то сбили!» — считает Марта.
В Зеленоградске электросамокат сбил 4-летнего мальчика, который шёл по велодорожке на променаде. Ребёнок получил травмы.