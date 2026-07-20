Подруга сумела выбраться и позвонила в 112: появились подробности спасения тонущего в Янтарном (фото)

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Молодой человек, который едва не утонул в Янтарном, отдыхал с подругой: девушка сумела выбраться из отбойного течения. Подробности «Клопс» рассказали источники в экстренных службах региона и очевидцы.

ЧП произошло в воскресенье, 19 июля, в 14:00 в районе водно-насосной станции примерно в 300–400 метрах от границы городского пляжа. В тот день на берегу моря в Янтарном висели запрещающие красные флаги, которые говорят о волнении и отбойных течениях. Невзирая на это, молодые люди пошли купаться. Девушку и парня, который заплыл чуть дальше подруги, стало уносить в море. Она сумела выбраться на берег и сразу позвонила по номеру 112.

Начальник смены городских спасателей Янтарного Илья Павлов и спасатель Дмитрий Усов в этот момент патрулировали территорию пляжа. Парни проводили профилактические беседы с купальщиками и следили за обстановкой. Получив сигнал о бедствии по радиостанции от оперативного дежурного ЕДДС, спасатели бросились к месту происшествия. Молодой человек находился примерно в 30 метрах от берега. Сражаясь с волнами, он терял силы.