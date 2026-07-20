В Советске 17-летнего подростка отправили в СИЗО по делу о покушении на сбыт наркотиков

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В Советске возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в июле 2026 года подросток через интернет-мессенджер вступил в сговор с другими лицами и приобрёл наркотическое средство массой 42,97 грамма. Как полагают следователи, запрещённое вещество он собирался сбывать с помощью тайников-закладок.

Довести задуманное до конца, по версии следствия, юноша не успел: его действия пресекли сотрудники полиции, а наркотик изъяли. Преступление выявили и задокументировали в МО МВД России «Советский».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»). Парня задержали и допросили в качестве подозреваемого. Советский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 сентября. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, возможных соучастников и дополнительные эпизоды преступной деятельности.