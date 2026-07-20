В Калининграде мужчина ударил 15-летнего школьника, полиция проводит проверку

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В Калининграде полицейские проводят проверку после инцидента, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 19 июля на улице 9 Апреля между 15-летним школьником и мужчиной произошёл словесный конфликт. Во время перепалки взрослый несколько раз ударил подростка.

С заявлением в полицию обратилась мать мальчика. Женщина сообщила, что её сыну причинили телесные повреждения.

Личность мужчины уже установлена. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, после чего примут процессуальное решение.