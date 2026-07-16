В Калининграде мужчина разбил машину приятеля после ссоры на заправке

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В Калининграде мужчина стал фигурантом уголовного дела после ссоры с приятелем на территории АЗС на Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 16 июля.

Инцидент произошёл ранним утром. В полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, во время которого один из них серьёзно повредил автомобиль Renault. Прибывший на место наряд задержал подозреваемого и выяснил обстоятельства случившегося. По предварительным данным, 36-летний владелец иномарки вместе с 30-летним приятелем возвращались с рыбалки и решили заправить машину. Во время стоянки между мужчинами вспыхнула ссора, и в её ходе подозреваемый разбил лобовое стекло автомобиля.

Ущерб превысил 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.