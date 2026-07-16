Избиение у ночного заведения и ложный звонок о захвате заложников: в Немане будут судить подростка

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В Неманский городской суд поступило уголовное дело в отношении несовершеннолетнего парня. Его обвиняют в избиении оппонента во время конфликта, а также в ложном сообщении о захвате заложников. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, в июне 2025 года подросток находился у одного из ночных заведений Немана. Там у него произошёл конфликт с другим парнем, который, как уточняется, был пьян. Следствие считает, что обвиняемый нанёс мужчине несколько ударов, причинив ушибленную рану в области левого угла рта и кровоподтёк в области левого глаза.

Ещё один эпизод произошёл в ноябре 2025 года. Несовершеннолетний, будучи пьяным, из хулиганских побуждений позвонил по номеру 112 и сообщил оперативному дежурному ложные сведения о захвате заложников. Кроме того, он потребовал перевести деньги на его банковский счёт и пригрозил взорвать здание Дома культуры в Немане.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений»), а также по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры»). Сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания.