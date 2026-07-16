«Я сам дойду»: пропавший в Калининграде пенсионер ночевал в тракторе и несколько раз отказывался от помощи

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Пропавший в Калининграде 73-летний пенсионер ночевал в тракторе, лежал на разделительной полосе трассы и несколько раз отказывался от помощи. Последний раз пожилого мужчину видели в районе пересечения Большой Окружной и Советского проспекта. Об этом «Клопс» рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова.

В Калининграде продолжаются поиски 73-летнего Александра Ивановича Левченко, который пропал 11 июля. В этот и на следующий день мужчину несколько раз видели на Большой Окружной, а затем на Советском проспекте: от стелы он направился в сторону областного центра.

По словам волонтёра, первое сообщение от очевидцев поступило вечером 11 июля. Водитель из Калининграда рассказал, что ехал вместе с супругой по окружной дороге, когда они заметили пожилого человека, который шёл вдоль трассы перед съездом в Чкаловск.

Пара остановилась и предложила пенсионеру помощь, однако он отказался. Мужчина объяснил, что идёт к начальнику, чтобы сообщить, «где не сможет проехать трактор».

«О каком тракторе он говорил, мы сначала не поняли. У пенсионера деменция, он давно не работает. А позже его родственники рассказали, что когда-то жизнь Александра Ивановича была тесно связана с техникой: в молодости он работал трактористом», — поясняет Екатерина Преснякова.