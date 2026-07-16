«От боли я теряла сознание»: калининградка разыскивает незнакомца, который помог ей после тяжёлого перелома руки

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Жительница Калининграда получила открытый оскольчатый перелом руки и хочет найти незнакомца, который помог ей после травмы. Об этом «Клопс» рассказала сама пострадавшая.

Елена работает в одном из магазинчиков торгового центра «Южный» на Интернациональной. В тот день, 1 июля, она вышла в продуктовый купить что-нибудь на обед. У входа лежала собака. Пока Елена делала покупку, пёс переместился на другое место.

«Это дворняга упитанная средних размеров. Я была почему-то уверена, что она лежит, где лежала, и не посмотрела под ноги. И вот я иду и наступаю на неё. Собака, конечно, убежала, а я распласталась на дороге, воткнувшись локтем в асфальт», — вспоминает калининградка.

Елена говорит, что в жизни у неё случались переломы, но такой дикой боли она никогда не испытывала. На мгновение потеряла сознание.

«Когда чуть пришла в себя, поняла, что там всё — рука живёт своей жизнью. Двигать ею не могла, пришлось её держать. В голове помутнение, того гляди опять грохнусь в обморок», — вспомнила Елена.

На помощь подоспели двое мужчин. Они помогли подняться и проводили женщину до магазина. Елена попросила коллегу из соседнего отдела вызвать скорую. В этот момент в магазин зашёл покупатель.

«Он смотрит на меня — я плачу, тушь потекла. Видимо, была бледной, рукой шевелить не могу — в общем, в удручающем состоянии. Он говорит: что у вас тут произошло, могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — вспоминает собеседница «Клопс».

Коллега попросила покупателя отвезти Елену в приёмный покой ЦГКБ на Летней. Незнакомец без промедления согласился: «Да, да, конечно». Он помог женщине дойти до машины.

«Такой порядочный мужчина попался, с готовностью помог! Мы поехали», — говорит калининградка.

По дороге мужчина утешал её: мол, всё будет хорошо. Из-за огромных пробок он старался выбрать более удобный маршрут: «Он меня по дворам провёз, чтобы всё быстрее объехать».

Едва живая от боли, Елена оставила своему спасителю сумку. Он пообещал её подождать: мол, время ещё есть. В больнице женщину приняли врачи, затем повезли на КТ. Эта процедура затянулась: пришлось снять цепочку, медики помогли разуться, из-за боли пациентку не сразу удалось правильно уложить.

«Он меня ждал с моей сумкой. Там кошелёк, телефон — в общем, вся жизнь. Обследование заняло много времени, а я понимаю, что у человека тоже свои дела. Но я была уверена, что он меня дождётся, а когда вышла, смотрю — его нет. Оказалось, что он оставил мои вещи медсестре. Вскоре уже и мой муж подъехал», — рассказывает пострадавшая.

У калининградки диагностировали открытый оскольчатый перелом лучевой кости со смещением. После обследования женщину доставили в областную больницу, где через несколько дней сделали операцию. Сейчас она восстанавливается и продолжает наблюдаться у врачей.

Елена очень благодарна тому незнакомцу, но даже не знает имени своего спасителя: «Я помню, что он невысокого роста, худощавого телосложения, ему чуть больше 50 лет. Он был за рулём тёмной машины типа «каблучок» — там ещё дверь отъезжает. Может быть, кто-то узнает его по описанию или он сам свяжется с редакцией (тел. 310-124) и оставит свой контакт. Хотя бы просто спасибо человеку сказать, отблагодарить чисто по-человечески от всего сердца!»