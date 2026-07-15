Главный инженер Запорожской АЭС погиб при атаке дрона ВСУ

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Главный инженер Запорожской атомной станции Александр Яковлев погиб в результате атаки дрона ВСУ на служебную машину. Вместе с ним погиб водитель, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, сообщает в среду, 15 июля, РИА Новости.

«Дрон ВСУ нанес удар по служебному автомобилю Запорожской АЭС Toyota Camry на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером Александром Яковлевым погиб водитель автомобиля Дмитрий Филиппов», — сказал Лихачёв журналистам.

Ожидаем от МАГАТЭ оперативной, конкретной и четкой реакции на произошедшую трагедию, добавил он.