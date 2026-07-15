ВКонтакте

Телеграм

Ссылка





В Нижнем Новгороде спасли мужчину, застрявшего в мусоропроводе. Для этого пришлось разбить бетонную трубу. Об этом в среду, 15 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

Инцидент произошел накануне вечером в одной из многоэтажек Автозаводского района.

«Мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Чтобы осторожно достать его, спасатели городского аварийно-спасательного отряда демонтировали конструкцию с соблюдением мер безопасности», — говорится в сообщении.

Спасённого мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. При осмотре серьёзных травм у него не обнаружено.

«На главный вопрос, как он оказался в столь странном месте, мужчина решил не отвечать», — отмечается в публикации.