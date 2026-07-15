Развод обернулся уголовным делом: в Васильково мужчина избил супругу и угрожал ей

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В Гурьевском районе 44-летний житель посёлка Васильково стал фигурантом уголовного дела после угроз в адрес жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Поводом для проверки стало сообщение из больницы о госпитализации 39-летней местной жительницы. У пострадавшей диагностировали многочисленные ушибы и гематомы. Как установили участковые, травмы женщина получила во время ссоры с мужем. По предварительным данным, конфликт произошёл на почве бракоразводного процесса.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Сейчас также устанавливается степень вреда, причинённого здоровью женщины. В полиции отметили, что это может повлечь для подозреваемого и другие последствия.