Предположительно, был пьян: следователи проверяют гибель студента из Камеруна в карьере «Мечта»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде следователи выясняют обстоятельства гибели 23-летнего гражданина Республики Камерун, который утонул в карьере «Мечта». Об этом сообщили в региональном управлении СКР в среду, 15 июля.

Сообщение о происшествии в микрорайоне Прибрежный поступило в правоохранительные органы накануне. После этого следственный отдел по Московскому району Калининграда организовал доследственную проверку. Личность погибшего уже установили. По данным следствия, это студент одного из калининградских вузов. Предварительно, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда, не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб.

Тело мужчины извлёк на берег спасатель. Во время осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Чтобы установить точную причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.