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В Калининграде покупателей рынка на Сельме испугал лежащий у входа покойник (фото)

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На месте полиция и скорая помощь | Фото: очевидец
На месте полиция и скорая помощь. Фото: очевидец

В Калининграде покупателей рынка на Сельме испугал покойник, лежащий у входа. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы. 

Утром в среду, 15 июля, калининградец Валерий заметил со стороны задней парковки прикрытое тело мужчины: виднелись только ноги. Рядом стояла скорая. 

«Он лежал там, где прилавки с навесами, там люди продают свою фермерскую продукцию. Судя по ногам, я предполагаю, что он уже в возрасте. Когда мы возвращались с покупками, приехала следственная группа», — рассказал калининградец и добавил, что зрелище было не для слабонервных. 

В УМВД по Калининградской области информацию подтвердили, пояснив, что личность и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. По предварительным данным, это приезжий из другого региона. Скорее всего, его смерть не является насильственной.

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Происшествия