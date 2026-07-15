В Калининградской области фирма выплатила долг в 2,1 млн рублей после ареста счетов и тягача

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В Калининградской области организация перечислила 2,1 млн рублей после того, как судебные приставы арестовали её банковские счета и грузовой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Спор возник между двумя калининградскими фирмами, заключившими агентский договор на перевозку и экспедирование грузов. Одна из сторон выполнила свои обязательства и перевела агенту всю необходимую сумму, однако посредник не рассчитался по договору. После этого компания обратилась в суд.

Суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца 2,1 млн рублей как неосновательное обогащение. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Гурьевского района. Сотрудники службы наложили арест на счета должника. Кроме того, под ограничения попал принадлежащий фирме грузовой седельный тягач MAN 2012 года выпуска.

После принятых мер нужная сумма поступила на депозитный счёт отделения. Деньги перечислят взыскателю, а арест со счетов и имущества компании уже сняли.