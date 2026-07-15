«Сыпались стёкла, ребёнок кричал»: в Немане внедорожник протаранил скорую, которая везла туристку с Камчатки и её дочь (фото, видео)

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Ссылка Место ДТП. Фото: очевидец

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Ссылка В Немане 39-летняя жительница Камчатского края получила травмы в скорой, которая везла её в больницу с 11-месячной дочерью. Спустя две недели после ДТП с женщиной никто не связался: расследуется ли авария, она не знает. Как всё произошло, Екатерина рассказала «Клопс». 29 июня семья приехала в Калининградскую область в отпуск. С матерью и младшей дочкой Екатерина отправилась к родным в посёлок Ульяново под Неманом. 3 июля ребёнок заболел. «К 19 часам у неё резко скакнула температура до 39,6. Какой-то кашель лающий, дыхание тяжёлое, жёсткое, с хрипами — она буквально задыхалась. Я сразу вызвала скорую», — рассказала Екатерина. Фельдшер проверила состояние ребёнка. Сатурация была очень низкой — 82. «Нам сказали собираться и ехать в больницу, нужно наблюдение врачей», — вспоминает мама девочки. В скорой Екатерина села лицом по направлению движения и пристегнулась, держа ребёнка на руках. Фельдшер находилась рядом в салоне.

«Сигнал, удар — и мы летим по салону» Поездка проходила спокойно. Через верхний люк Екатерина заметила работающие проблесковые маячки на их машине. Через несколько секунд водитель начал отчаянно сигналить и резко затормозил. «Какие-то секунды — и мы автоматически летим вперёд, — говорит Екатерина. — Не знаю, может быть, я плохо застегнула, но ремень у меня просто вылетел. Я на попе через всю скорую лбом в стенку так и въехала». В этот момент мать инстинктивно попыталась защитить дочку: Я ребёнка как можно сильнее к себе прижала, закрывая её. Это всё так быстро происходило». В салоне, по словам женщины, на голову посыпались стёкла: «Удар, получается, пришёлся в бок». На несколько мгновений она потеряла понимание происходящего.

Боковую дверь заклинило, её открывал шофёр. Фото: очевидец

Он кричал: «Все живы?!» После столкновения из-за травм женщина не смогла сразу подняться. «Я не чувствовала ногу. Боялась, что у меня перелом», — рассказала Екатерина. По её словам, фельдшер быстро оправилась от шока. Водитель сразу прибежал и рванул дверь — она не поддавалась. «Фельдшер кричит: «Все живы, все живы? Что с ребёнком?» Тут вырывается дверь скорой, водитель кричит: «Ребёнок, ребёнок, жив ребёнок?» Я говорю: «Жив ребёнок». У водителя руки все в крови — оказалось, он поранил их, когда пытался открыть заклинившую дверь», — описывает Екатерина происходившее на дороге. В этот момент шёл дождь. К машине начали подходить очевидцы, которые пытались помочь. Екатерина переживала за дочь, которая сильно испугалась после столкновения.

В салоне была кровь — Екатерина не понимала, чья она. Фельдшер осмотрела малышку, сообщила о ДТП на подстанцию и вызвала другую бригаду. Ребёнка передали медикам, матери перевязали ногу. На дороге стоял помятый внедорожник, с которым и столкнулась скорая. Я видела водителя мельком. Помню только, что из его машины выскочило много людей». По словам Екатерины, было много других очевидцев. Сама она чётко помнит одно — как кричит её маленькая дочь и как она сама не может встать из-за боли в ноге.

По словам свидетелей, водитель внедорожника даже не подошёл к пострадавшим из скорой. Фото: очевидец

Пил пиво в ожидании сотрудников ГАИ Один из свидетелей ДТП рассказал «Клопс», что скорая ехала по главной дороге. Около дома № 125 на улице Победы есть перекрёсток: внедорожник выскочил сбоку, с Неманской, и, судя по всему, пытался развернуться. Чтобы не врезаться в столб, водитель скорой ушёл влево. Машины столкнулись по касательной, и внедорожник развернуло. Как говорят очевидцы, у мужчины за рулём второго авто была шаткая походка. Его пассажиры быстро разбежались. По словам местной жительницы, многие в Немане знают этого водителя. «Все предположили сразу, что он нетрезв. Уже после столкновения он достал жестяную банку, по виду это было пиво. Он пил, не стесняясь людей. Потом смял и выкинул, а позднее отказался от освидетельствования, сказал сотрудникам ГАИ, что выпил уже после аварии якобы из-за стресса. Он не подошёл ни к женщине с ребёнком из скорой, ни к фельдшеру. Даже не поинтересовался, как они. Им все предлагали помощь: и водители останавливались, хотели довезти их до больницы, и люди из соседних домов подходили».

Синяки и ссадины проявились позже Мать и дочь доставили в больницу в Немане. Екатерина рассказала, что там возникли сложности из-за отсутствия света: «Мне не смогли сделать рентген». Её направили в Советск, где врачи исключили перелом и оказали помощь в травматологии. Ребёнка доставили в детское отделение. Последствия травм стали проявляться постепенно. Я утром вижу, что у меня кровать в крови. Локоть болит — он весь содранный, синий. Бедро всё содрано, фиолетовое». У Екатерины диагностировали растяжение ноги и сильные ушибы. Женщина передвигается с трудом и использует детскую коляску как опору: «Когда пройдёт нога — неизвестно».

После ДТП ей диагностировали растяжение, она с трудом наступает на ногу. Фото: предоставила Екатерина

«Со мной никто не связывался» Сейчас Екатерина с мужем, сыном и дочкой отдыхают в Зеленоградске, как и планировали. Отпуск семьи должен был продлиться до середины августа, однако после аварии планы пришлось изменить. Женщине пришлось оформить больничный — она работает в одном из министерств правительства Камчатского края. По словам пострадавшей, с ней не связывались представители водителя внедорожника. Зато навещали сотрудники скорой, переживавшие за здоровье малышки и мамы. В ГАИ у Екатерины уточнили, есть ли претензии после аварии. «Конечно, есть! А как вы думаете?! Я им так и сказала, и больше со мной никто не связывался, совершенно никто», — рассказала Екатерина. Она намерена выяснить обстоятельства произошедшего, добиться признания её потерпевшей и взыскать с водителя моральный и материальный вред. «Он нарушил правила, отказался от освидетельствования — это тоже о многом говорит. Я хочу понять, в какой стадии всё находится и что мне делать дальше», — так описывает свои планы Екатерина.

Разбитая машина скорой помощи сейчас находится на стоянке ГАИ. Фото: очевидец

«Клопс» не нашёл информацию об этом ДТП ни в одном из официальных пабликов Госавтоинспекции или УМВД по Калининградской области. На просьбу прокомментировать ситуацию, сообщить об обстоятельствах ДТП и расследовании в ГАИ не смогли ответить оперативно. Редакция направила в ведомство официальный запрос.

