В Калининграде вторые сутки ищут пенсионерку с кардиостимулятором, родные и волонтёры сбились с ног (обновлено)

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В Калининграде пропала без вести пожилая женщина с деменцией и кардиостимулятором. Об этом «Клопс» сообщили в ПСО «Запад».

93-летняя Вера Ивановна исчезла 12 июля. Женщина живёт на улице Орудийной с дочерью и внуком. Около полудня она вышла из дома: это зафиксировала камера домофона. С тех пор старушку никто не видел.

Близкие очень беспокоятся за её жизнь и здоровье. Волонтёры ПСО «Запад» просят откликнуться тех, кто 12-14 июля видел женщину в районе Орудийной, Гагарина, Орбитальной.

«Также мы просим водителей, на чьих машинах есть регистраторы и кто проезжал в том районе с 12 до 13 часов 12 июля, посмотреть записи.

Возможно, женщина попала на камеры и мы сможем установить направление, в котором она ушла.

Возле её дома много частных секторов, парков и лесополос. Волонтёры второй день прочёсывают местность, но пока никаких результатов поиски не дали», — рассказала инфорг ПСО «Запад» Мария Белова.

В Калининграде Вера Ивановна живёт четыре года. Она приехала сюда из Минусинска и регулярно просится домой, утверждая, что её дом находится на улице Красноармейской.

«Вера Ивановна общительная и коммуникабельная. Она сама может обратиться за помощью к окружающим. В кармане её куртки была записка с номер телефона дочери и домашним адресом, но, возможно, она её выронила. Волонтёры и родственники обзвонили местные больницы, но пенсионерка в них не поступала», — пояснили в поисковом отряде.