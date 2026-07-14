В Калининграде вторые сутки ищут пенсионерку с кардиостимулятором, родные и волонтёры сбились с ног (обновлено)

В Калининграде пропала без вести пожилая женщина с деменцией и кардиостимулятором. Об этом «Клопс» сообщили в ПСО «Запад».
93-летняя Вера Ивановна исчезла 12 июля. Женщина живёт на улице Орудийной с дочерью и внуком. Около полудня она вышла из дома: это зафиксировала камера домофона. С тех пор старушку никто не видел.
Близкие очень беспокоятся за её жизнь и здоровье. Волонтёры ПСО «Запад» просят откликнуться тех, кто 12-14 июля видел женщину в районе Орудийной, Гагарина, Орбитальной.
«Также мы просим водителей, на чьих машинах есть регистраторы и кто проезжал в том районе с 12 до 13 часов 12 июля, посмотреть записи.
Возможно, женщина попала на камеры и мы сможем установить направление, в котором она ушла.
Возле её дома много частных секторов, парков и лесополос. Волонтёры второй день прочёсывают местность, но пока никаких результатов поиски не дали», — рассказала инфорг ПСО «Запад» Мария Белова.
В Калининграде Вера Ивановна живёт четыре года. Она приехала сюда из Минусинска и регулярно просится домой, утверждая, что её дом находится на улице Красноармейской.
«Вера Ивановна общительная и коммуникабельная. Она сама может обратиться за помощью к окружающим. В кармане её куртки была записка с номер телефона дочери и домашним адресом, но, возможно, она её выронила. Волонтёры и родственники обзвонили местные больницы, но пенсионерка в них не поступала», — пояснили в поисковом отряде.
Всех, кто видел Веру Ивановну после 12 июля или располагает информацией о её местонахождении, просят сообщить об этом в полицию или по телефону 112. Также можно звонить в ПСО «Запад»: 8(4012) 508-038; 8(4012) 520-444;
Обновлено 15 июля в 15:13
Найдена, жива.