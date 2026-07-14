15:36

Купался ночью и стал тонуть: СК проводит проверку после гибели подростка на озере под Неманом

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Место происшествия | Фото: СУ СК России по Калининградской области
Место происшествия. Фото: СУ СК России по Калининградской области

Погибший на озере подросток купался ночью и начал тонуть. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР. 

Следователи регионального ведомства выясняют обстоятельства гибели подростка. По предварительным данным, юноша был с семьёй. Заметив, что он тонет, другие отдыхающие попытались помочь, но безрезультатно.

«Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки выполняется полный комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — добавили в СУ СК России по Калининградской области.

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