Купался ночью и стал тонуть: СК проводит проверку после гибели подростка на озере под Неманом

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Погибший на озере подросток купался ночью и начал тонуть. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Следователи регионального ведомства выясняют обстоятельства гибели подростка. По предварительным данным, юноша был с семьёй. Заметив, что он тонет, другие отдыхающие попытались помочь, но безрезультатно.



«Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки выполняется полный комплекс мероприятий, направленных на детальное установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение», — добавили в СУ СК России по Калининградской области.