Утонувший под Неманом 17-летний подросток отдыхал на берегу озера с родственниками

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

17-летний подросток, утонувший под Неманом, отдыхал на берегу озера с семьёй. Об этом «Клопс» сообщает источник в экстренных службах региона.

В понедельник, 13 июля, компания расположилась у водоёма под названием Брандвахта. По словам источника, это место не оборудовано для купания. Когда мальчик пошёл купаться, близкие наблюдали, как он плавает, но в какой-то момент потеряли его из виду.

Родственники пытались найти его самостоятельно. Около четырёх утра 14 июля они всё же обратились в МЧС.