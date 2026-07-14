Смерть из-за огурцов: в Свердловской области семья из трёх человек задохнулась в своём погребе

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В Свердловской области семья из трёх человек задохнулась в погребе своего дома. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Ведомство возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трёх человек. Это супруги 56 и 57 лет и их 35-летняя дочь.

«По имеющейся версии, смерть указанных граждан наступила в результате нехватки кислорода в погребе, куда самостоятельно спустились пострадавшие», — говорится в сообщении.

В УМВД региона, комментируя инцидент, отметили, что признаков криминальной смерти не установлено, и с большой долей вероятности это фатальное стечение обстоятельств.

«Дело в том, что посёлок Буланаш расположен в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь», — подчеркнули правоохранители.

Установлено, что семья наготовила партию консервированных огурцов из свежего урожая и намеревалась их убрать на хранение в подпол. Первой спустилась в погреб дочь хозяев жилища, следом за ней отправилась её мать.

«Владелец дома спустя непродолжительное время, увидев, что с близкими что-то не то, отправился им на помощь. По расположению тел видно, что он пытался подтянуть дочь и супругу к выходу, но тоже потерял сознание и упал», — рассказали в полиции.