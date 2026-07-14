В озере под Неманом утонул подросток

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В Краснознаменском районе утонул подросток. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калининградской области.

По данным ведомства, инцидент произошёл во вторник, 14 июля. «В 04:30 от оператора «Системы-112» поступило сообщение о том, что в озере в районе посёлка Лагерное утонул ребёнок», — говорится в сообщении.

Тело утонувшего найдено водолазной группой муниципальных спасателей, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. Родственникам оказывается помощь психолога МЧС России. По предварительным данным, утонувший 2009 года рождения.