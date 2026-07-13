Жительница Мамоново отсудила 100 тыс. рублей у коммунальщиков, пустивших гололёд на самотёк

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Жительница Мамоново получит от коммунальщиков 100 тыс. рублей. Во столько суд оценил компенсацию морального вреда за сломанную во время гололёда руку. Иск поддержала прокуратура Багратионовского района.

В феврале 2026 года женщина поскользнулась на обледеневшей дороге на ул. Смоленской, упала и получила перелом плечевой кости, который пришлось довольно долго лечить. Ответчиком выступала компания «Савград», которая отвечает в муниципалитете за содержание дорог. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.