В Калининграде подростки-зацеперы катались между вагонами «Ласточки» и показывали прохожим неприличные жесты (видео)

Калининградка сняла на видео подростков-зацеперов, катающихся между вагонами «Ласточки». Об этом «Клопс» рассказали очевидцы
Марина живёт на Сельме недалеко от новой станции «Елизаветинская». Вместе с маленьким сыном часто ходит к железной дороге смотреть на проходящие поезда.
«В тот день малыш тоже попросил сходить посмотреть на «Ласточку». В какой-то момент мы увидели, что из-за кустов выбегают мальчишки и залезают между вагонами. Я сняла на видео, как поезд отправлялся, а потом на скриншоте разглядела подростков. Они зацепились за конструкции, где вагоны скрепляются между собой. Один из них показывал неприличный жест» — рассказала Марина, добавив, что электричка ехала в сторону центра.
В отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги (КЖД) пояснили, что ребята на видео находятся в межвагонном пространстве и такое передвижение смертельно опасно.
«Эта очевидная истина написана, увы, не чернилами. Закончиться для кого-то из них может всё трагически, а выжившего приятеля все оставшиеся годы будут мучить страшные картинки... Напряжение в тысячи вольт, а центробежная сила в так называемых «кривых» (участки пути, где меняется направление трассы — ред.) настолько велика, что может выбросить человека как камешек из рогатки», — пояснил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин, добавив, что очевидцы могут сообщать об опасных забавах подростков либо в полицию, либо любому работнику железнодорожного транспорта.