В Калининграде подростки-зацеперы катались между вагонами «Ласточки» и показывали прохожим неприличные жесты (видео)

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Калининградка сняла на видео подростков-зацеперов, катающихся между вагонами «Ласточки». Об этом «Клопс» рассказали очевидцы

Марина живёт на Сельме недалеко от новой станции «Елизаветинская». Вместе с маленьким сыном часто ходит к железной дороге смотреть на проходящие поезда.

«В тот день малыш тоже попросил сходить посмотреть на «Ласточку». В какой-то момент мы увидели, что из-за кустов выбегают мальчишки и залезают между вагонами. Я сняла на видео, как поезд отправлялся, а потом на скриншоте разглядела подростков. Они зацепились за конструкции, где вагоны скрепляются между собой. Один из них показывал неприличный жест» — рассказала Марина, добавив, что электричка ехала в сторону центра.