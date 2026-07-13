В колодце частного дома в Калининграде три дня пролежал труп мужчины

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В колодце с водой в Калининграде обнаружили мертвеца. Об этом «Клопс» рассказали источники в экстренных службах Калининграда.

Инцидент произошёл в Ленинградском районе. Страшную находку обнаружил в воскресенье, 12 июля, хозяин частного дома, который хотел набрать воды для хозяйственных нужд. На место вызвали сотрудников полиции и спасателей.

Как уточняет источник, крышка колодца была задвинута на две трети. Спасатели вытащили тело и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Личность погибшего установили — это 39-летний калининградец без определённого места жительства. Известно, что мужчина состоял на учёте в наркодиспансере и у психиатра, был инфицирован ВИЧ. Предположительно, тело пролежало в колодце около трёх суток.

Как мужчина попал в колодец, выясняет региональный СКР, проводится проверка. По предварительным данным, видимых телесных повреждений у него нет, смерть могла наступить от утопления. Для установления точной причины случившегося назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.