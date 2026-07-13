В Приморье аварийный пирс рухнул в море вместе с людьми (видео)

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В Приморском крае в городе Артёме рухнул пирс в Муравьиной бухте. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство начало проверку по факту инцидента. «Прокуратура даст принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию мостового гидротехнического сооружения», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пирс находился в аварийном состоянии. Он был закрыт для посещения, но несмотря на это, на нём находилось много детей. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из подростков потерял палец на ноге.