На трассе Калининград — Мамоново легковушка вылетела с трассы, пострадал водитель

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На трассе Калининград — Мамоново легковушка вылетела с трассы, на место аварии выезжали специалисты МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 11 июля.

«В 17:59 от оператора «Системы-112» поступило сообщение о том, что на автодороге Калининград-Мамоново водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пострадал водитель», — говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали мужчину и передали медикам. На месте аварии работали 3 специалиста и 1 единица техники.