В Таджикистане российского туриста сняли с горной вершины после сигнала о помощи

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В Варзобском районе Таджикистана спасатели эвакуировали гражданина России, который не смог самостоятельно спуститься с горы. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики, пишет ТАСС в субботу, 11 июля.

Инцидент произошёл накануне. По данным ведомства, россиянин поднялся на одну из горных вершин в 30 километрах от Душанбе, но при спуске оказался в опасной ситуации. После сигнала, поступившего в Центр управления кризисными ситуациями, на место незамедлительно направили спасательную группу.

Туриста нашли и вывели из опасной зоны на склон горы. В КЧС сообщили, что операция прошла успешно, серьёзных травм мужчина не получил. После эвакуации его доставили в безопасное место.

Ведомство напомнило любителям горных походов, что перед поездкой нужно сообщать близким или соответствующим службам о своём маршруте, заранее уточнять прогноз погоды, брать необходимое защитное снаряжение и не отправляться в труднодоступные районы в одиночку.