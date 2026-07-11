В Японии из-за тайфуна «Бави» более 23 тыс. домов и квартир остались без света

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В Японии из-за мощного тайфуна «Бави» более 23 тыс. домов и квартир остались без электроэнергии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальное общественное телевидение.

Наибольший ущерб стихия нанесла самой южной японской префектуре Окинава. Сильнее всего пострадал курортный остров Мияко, где без света оказались почти 16 тыс. строений.

В зоне бедствия пострадали 12 человек. В основном люди получили ушибы из-за летящих предметов или были сбиты с ног ураганным ветром. Двух туристок на острове Мияко унесло волнами, однако они смогли выбраться на берег с травмами. В то же время на Тайване, по данным агентства Kyodo, число пострадавших от тайфуна превысило 110 человек.

Скорость ветра в зоне бедствия превышает 40 м/с, а местами достигает 55 м/с. В аэропортах острова Окинава и более мелких островов префектуры отменили 220 авиарейсов. Также в районе действия тайфуна полностью остановили движение паромов и других судов.

Шквалистый ветер сопровождается сильными ливнями. За сутки к утру 12 июля в регионе может выпасть до 250 мм осадков. Власти предупредили жителей об угрозе наводнений и оползней. Самая активная зона тайфуна сейчас покидает японскую территорию и движется на северо-запад в сторону побережья Китая со скоростью 25 км/ч.