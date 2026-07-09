В избиении отдыхающей на пляже в Зеленоградске подозревают жену спасателя, её мужа уволили с работы

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Женщина, которая подозревается в избиении калининградки на пляже под Зеленоградском, организовала прокат водного инвентаря, а её супруг работал там спасателем. Об этом «Клопс» сообщили в прокуратуре, информацию подтвердила пострадавшая Наталья.

По словам женщины, напавшая на неё оказалась супругой спасателя, который официально работал на пляже. Она и набросилась на Наталью в ответ на замечание о громкой музыке. В деревянном домике, который был оборудован под спасательный пост, его жена организовала прокат водного инвентаря и включала колонку.

«Я была в прокуратуре, там мне сообщили о возбуждении уголовного дела. Там уточнили, что муж напавшей на меня, больше не работает спасателем. То помещение предназначалось для работы спасателей, а не для коммерческой деятельности», — пояснила пострадавшая.

По словам женщины, сейчас она продолжает лечение и ждёт окончания медицинских процедур, после чего сможет получить окончательное заключение о состоянии здоровья.

Пострадавшая также сообщила, что готовит документы для иска о компенсации морального и физического вреда.

«Я не подходила к незнакомой компании пьяной. Я подошла к официальным лицам, работающим там. И не ожидала, что по голове будут бить», — сказала женщина.