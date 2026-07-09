Интернет‑покупка обернулась уголовным делом: в Светлом мужчину судят за хранение наркотиков

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В Светлом в суд направили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.

По версии следствия, 44-летний местный житель в мае 2026 года заказал запрещённое вещество через интернет и забрал его из тайника в посёлке Взморье. Во время поездки на автомобиле мужчину остановили сотрудники ГИБДД. При проверке у него обнаружили и изъяли психотропное вещество. Экспертиза установила, что это крупная партия наркотика.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта психотропных веществ, совершенные в крупном размере). Материалы передали в Светловский городской суд для рассмотрения по существу.