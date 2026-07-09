В Храброво пассажир ударил по личным границам члена экипажа самолёта: дебошира сняли с рейса

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Транспортные полицейские задержали 33‑летнего жителя столицы, который устроил дебош на рейсе Калининград — Москва. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте в четверг, 9 июля.

Инцидент произошёл в аэропорту Храброво. Сотрудники службы пассажирских перевозок сообщили в линейный отдел полиции о пассажире, который ведёт себя агрессивно и требует вмешательства правоохранителей.

«Он выражал явное неуважение к обществу, а также допускал действия, не соответствующие установленным правилам поведения, совершив в отношении члена экипажа неправомерные действия физического характера, выразившиеся в нарушении личных границ», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские спецотделения, обеспечивающего порядок на объектах транспортной инфраструктуры, вывели нарушителя с борта и доставили в дежурную часть. На него составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Максимальное наказание по этой статье — административный арест на срок до 15 суток.