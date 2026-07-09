В Светлогорске из двух магазинов изъяли немаркированные вейпы и жидкости на 6,4 млн рублей

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Полицейские пресекли продажу немаркированных электронных сигарет и никотиновых жидкостей в двух магазинах Светлогорска. Из оборота изъяли товаров более чем на 6,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Специалисты выявили нарушения сразу в двух торговых точках города. Под подозрение попали двое индивидуальных предпринимателей. В магазине на Калининградском проспекте оперативники обнаружили 407 ёмкостей с жидкостями для вейпов. По оценке полицейских, их стоимость превышает 2,6 млн рублей.

Вторая партия нелегальной продукции — свыше 1 397 одноразовых электронных систем и никотиновых жидкостей — нашлась в магазине на улице Пионерской. Общая сумма изъятого здесь превысила 3,8 млн рублей. Маркировки на товаре не было.

В отношении предпринимателей возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки»). Следственные действия продолжаются.