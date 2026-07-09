«Не дали шанса выжить»: юрист раскрыла выводы московских экспертов о смерти 36-летней пациентки Советской ЦРБ

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Ссылка Памятник Екатерине. Фото: предоставил Александр Кельман

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Ссылка Житель Советска больше двух лет добивается наказания виновных в смерти любимой жены, 36-летней Екатерины Кельман. В апреле 2024 года она обратилась в больницу с болью в животе и умерла в страшных муках после четырёх операций. Представитель семьи Ольга Тонких рассказала «Клопс» о выводах комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ возбудили 27 июня 2024 года после заявления родственников. Следователи изъяли медицинские документы и провели допросы. Позже специалисты Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России установили причинно-следственную связь между недостатками оказания медицинской помощи в Советской центральной районной больнице и смертью пациентки.

По данным экспертов, 6 апреля 2024 года у Екатерины Кельман появились первые симптомы заболевания — боли в животе. 7 апреля в Советской ЦРБ ей провели операцию. Двое суток женщина провела в районной больнице, а 9 апреля пациентку перевели в областную клиническую, где 10 апреля выполнили экстренное хирургическое вмешательство. 13 апреля Екатерина скончалась. Неверная тактика операции Специалисты указали на неверную тактику операции, проведённой в Советске 7 апреля. «Эксперты пришли к утверждению, что развитие перитонита и сепсиса однозначно были связаны с неполноценным проведением оперативного вмешательства, — рассказывает юрист, показывая документ. — Также они указали на то, что при операции было неправильно выбрано анестезиологическое пособие ввиду недооценки тяжести состояния. Анестезия была не в том количестве и изначально была дана неправильно».

Поздняя диагностика перитонита По словам юриста, основной причиной ухудшения состояния Екатерины Кельман эксперты назвали перитонит. Воспалительный процесс возник после попадания инфицированной жидкости из кишечника в брюшную полость. Специалисты указали, что «срок необратимого повреждения кишечника составлял от нескольких часов до нескольких суток». Это произошло ещё в Советской ЦРБ. «Описанная в медицинских документах клиническая картина развития жизнеугрожающего состояния у Кельман соответствует такому течению заболевания, как развитие перитонита в первые часы после оперативного вмешательства», — сказала юрист. Перитонит и перфорация кишечника не были выявлены до момента перевода пациентки в областную больницу. «Если бы в Советской ЦРБ увидели бы перитонит и провели повторную операцию, то Екатерину, согласно данному заключению, могли спасти. Своевременная, не позднее 8 апреля, адекватная санация и дренирование брюшной полости, проведение комплексной терапии повышали шансы на благоприятный исход», — говорится в заключении, которое цитирует юрист.

Мужчина тяжело переживает потерю жены. Фото: предоставил Александр Кельман