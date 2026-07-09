«Не дали шанса выжить»: юрист раскрыла выводы московских экспертов о смерти 36-летней пациентки Советской ЦРБ

Житель Советска больше двух лет добивается наказания виновных в смерти любимой жены, 36-летней Екатерины Кельман. В апреле 2024 года она обратилась в больницу с болью в животе и умерла в страшных муках после четырёх операций. Представитель семьи Ольга Тонких рассказала «Клопс» о выводах комиссионной судебно-медицинской экспертизы.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ возбудили 27 июня 2024 года после заявления родственников. Следователи изъяли медицинские документы и провели допросы. Позже специалисты Центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России установили причинно-следственную связь между недостатками оказания медицинской помощи в Советской центральной районной больнице и смертью пациентки.
По данным экспертов, 6 апреля 2024 года у Екатерины Кельман появились первые симптомы заболевания — боли в животе. 7 апреля в Советской ЦРБ ей провели операцию. Двое суток женщина провела в районной больнице, а 9 апреля пациентку перевели в областную клиническую, где 10 апреля выполнили экстренное хирургическое вмешательство. 13 апреля Екатерина скончалась.
Неверная тактика операции
Специалисты указали на неверную тактику операции, проведённой в Советске 7 апреля.
«Эксперты пришли к утверждению, что развитие перитонита и сепсиса однозначно были связаны с неполноценным проведением оперативного вмешательства, — рассказывает юрист, показывая документ. — Также они указали на то, что при операции было неправильно выбрано анестезиологическое пособие ввиду недооценки тяжести состояния. Анестезия была не в том количестве и изначально была дана неправильно».
Поздняя диагностика перитонита
По словам юриста, основной причиной ухудшения состояния Екатерины Кельман эксперты назвали перитонит. Воспалительный процесс возник после попадания инфицированной жидкости из кишечника в брюшную полость.
Специалисты указали, что «срок необратимого повреждения кишечника составлял от нескольких часов до нескольких суток». Это произошло ещё в Советской ЦРБ.
«Описанная в медицинских документах клиническая картина развития жизнеугрожающего состояния у Кельман соответствует такому течению заболевания, как развитие перитонита в первые часы после оперативного вмешательства», — сказала юрист.
Перитонит и перфорация кишечника не были выявлены до момента перевода пациентки в областную больницу.
«Если бы в Советской ЦРБ увидели бы перитонит и провели повторную операцию, то Екатерину, согласно данному заключению, могли спасти. Своевременная, не позднее 8 апреля, адекватная санация и дренирование брюшной полости, проведение комплексной терапии повышали шансы на благоприятный исход», — говорится в заключении, которое цитирует юрист.
Внутрибольничная инфекция ухудшила состояние
По словам Ольги Тонких, специалисты изучили вопрос заражения пациентки внутрибольничной инфекцией Klebsiella pneumoniae, которая была выявлена в КОКБ.
«Данный вид инфекции развивается только внутри лечебных учреждений и вызывает тяжёлые процессы — такие, как пневмония и сепсис», — рассказала юрист.
Эксперты указывают, что заражение произошло ещё во время нахождения Екатерины Кельман в Советской ЦРБ. «Инфицирование осложнило течение основного заболевания. Инфекция сократила время её жизни», — передала выводы специалистов Ольга Тонких.
По словам юриста, семья хочет получить ответы, проводилась ли проверка по факту выявления внутрибольничной инфекции и были ли привлечены к ответственности должностные лица.
«В каждом медицинском учреждении должен быть врач-эпидемиолог. Выявив данную инфекцию в 2024 году, хоть кто-то понёс за это наказание? За то, что в стенах лечебного учреждения разгуливает инфекция, которая могла заразить и других пациентов», — отметила Тонких.
Установить виновных
Выводы экспертизы о причинно-следственной связи сами по себе не устанавливают виновного — это предстоит сделать следствию. После этого уголовное дело будет направлено в суд.
Расследование продолжается уже больше двух лет. «Самое главное, что эксперты установили: в принципе, женщине могли оказать помощь и её спасти. Но в итоге она умерла. В итоге муж остался вдовцом, семьи нет, у родителей — беда. Это страшно, когда ты идёшь лечиться, а тебе не дают шансов выжить», — заключила Ольга Тонких.
Жительница Советска Екатерина Кельман умерла 13 апреля 2024 года после лечения в медицинских учреждениях Калининградской области. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть человека. Семья Кельман настаивала на проверке действий медиков и добивалась проведения судебно-медицинской экспертизы.