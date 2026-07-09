В Калининграде велосипедист сбил двухлетнюю девочку: она получила оскольчатый перелом ноги, а парень спокойно укатил (видео)

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Ссылка После случившегося ребёнок не может привыкнуть к гипсу, малышку постоянно приходится развлекать. Фото: предоставила мама девочки

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Ссылка Двухлетняя девочка получила перелом двух костей голени после того, как на неё наехал велосипедист у Нижнего озера в Калининграде. Сбив ребёнка, мужчина как ни в чём не бывало покатил дальше. Мама ребёнка Виктория рассказала «Клопс» подробности. Имена изменены по просьбе семьи. 23 июня около 18:00 девочка гуляла вместе с мамой, бабушкой и дедушкой на набережной Александра Маринеско. Мать ребёнка отлучилась буквально на десять минут, а вернувшись, увидела, что дочь горько плачет на коленях у деда.

«Удар пришёлся по ножкам» Родители Виктории рассказали, что внучка играла с голубями на пешеходной зоне, а бабушка снимала её на телефон. Рядом, ближе к озеру, идёт велодорожка, но девочка к ней не подходила. «Практически на тротуаре было пусто. Бабушка заметила приближающегося велосипедиста в жёлтой футболке. Она подхватила внучку, но уже после того, как в ребёнка впечаталось колесо другого велосипедиста. Удар пришёлся по ножкам», — рассказывает мама Анечки.

Дедушка подбежал к велосипедистам. Молодые мужчины в кепках, как утверждает мама ребёнка, даже не попытались выяснить, нужна ли помощь. «Не поинтересовались, всё ли в порядке с ребёнком, не принесли никаких извинений. То есть остановились на мгновение, потом сели и поехали дальше», — говорит Виктория. Девочку не удавалось успокоить, и мама поняла, что у ребёнка не просто ушиб, а травма посерьёзнее. Я понимаю: что-то не так. Начинаю осматривать дочь и вижу, что на ноге у неё след от колеса. Я говорю: быстро в травмпункт! Хватаю её, мы летим». Позже, рассматривая записи с телефона бабушки и камер видеонаблюдения, Виктория увидела этот момент: парень в белой футболке наехал на ногу дочке.

Диагноз, с которым девочка поступила в больницу. Фото: скриншот медицинской выписки

«Мы ночами не спали» В Детской областной больнице ребёнку сделали рентген. Врачи диагностировали перелом двух берцовых костей голени в нижней трети со смещением отломков. В тот же день девочке под общим наркозом вправили перелом и наложили гипс. Через несколько дней ребёнка выписали домой. «Сначала нам поставили медицинский гипс — вот этот советский, тяжёлый. Он весил очень много, просто невозможно было ни спать, ни хоть как-то передвигаться, что-то делать. Сейчас поставили современный пластиковый гипс. Ноге легче, и ребёнка можно хотя бы купать — до этого мы только протирали», — рассказала мама. По словам женщины, после травмы дочке тяжело привыкнуть к ограничениям. Первое время она вообще не понимала, что с ней происходит: почему она не может встать, ходить, что это у неё на ноге. Мы тут и ночами не спали, и с обезболивающими. Днём мы все как аниматоры, потому что ребёнка постоянно надо чем-то занимать», — поделилась Виктория. Самостоятельно передвигаться Аня не может, её носят на руках.

Вывезти на улицу пока не получается: ещё не приспособились, а специальной коляски нет. Врачи предупредили семью, что после снятия гипса ребёнку понадобится длительное восстановление. Из-за неподвижности могут ослабнуть мышцы, поэтому девочке назначат массаж и физиопроцедуры. «Врач сказал, что он нас возьмёт в Детскую областную больницу на реабилитацию. Ребёнок забудет, что такое ходить — атрофируются мышцы, надо будет заново учиться», — вздыхает мать.

«Ребёнка могло бы не быть» По словам женщины, медучреждение передало информацию о травме ребёнка в полицию. Туда же обратились и родители. «По камерам видеонаблюдения можно рассмотреть этих людей, отследить их передвижение и установить — оба ярко одеты, ехали в зоне, где камер полно», — пояснила мама девочки. Близкие девочки считают, что расследованию не уделяют достаточного внимания. «Я поняла, что никто этим заниматься просто не будет. Даже не знаю, нашли кого-то или не нашли». Семья хочет отыскать велосипедистов, чтобы те узнали о последствиях произошедшего. «Не хочется такое говорить, но спасибо, Господи, что так. Ещё чуть-чуть — её могло бы вообще в принципе не быть. Что такое малышка, которой нет и двух лет, и велосипед со здоровым парнем за рулём?» — возмущается мать. Анечка — её единственный и долгожданный ребёнок. 14 июля девочке исполнится два года.

После снятия первого гипса на ноге ещё были видны следы велосипедной шины. Фото: предоставила мама девочки

Что говорит адвокат Адвокат семьи Ольга Асанова считает, что следственные органы своевременно не приняли необходимые меры для проверки обстоятельств происшествия и установления возможного виновника. «Спустя две недели у нас отсутствуют процессуальные решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, отсутствует информация о следственных действиях. По закону следователь, получив материалы, указывающие на признаки преступления, обязан принимать меры к установлению события преступления и изобличению виновного. Проверить сообщение и принять по нему решение, должны в срок не позднее трёх суток. При необходимости дополнительных следственных действий, судебных экспертиз, срок может продлеваться до 30 суток. В нашем случае после выписки ребёнка из больницы, как поняла из разговора мама, дознаватель даже не назначила судебно-медицинскую экспертизу, предложив родителям сделать это самим, платно», — поясняет позицию потерпевшей Ольга Асанова. Защитник ссылается на законы, связанные с нарушением сроков проверки (ст. 144 УПК РФ) и принципа разумного срока ст. 6.1 УПК РФ. Семья намерена обратиться с жалобой к руководителю следственного органа и требовать проверить законность действий дознавателя, дать указания о проведении необходимых следственных действий, принять итоговое решение по материалам проверки и рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности сотрудника. Адвокат настаивает, что законного представителя ребёнка должны уведомить о принятых мерах в установленный срок.