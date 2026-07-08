Жителя Гвардейска осудили на 12 лет за убийство в 2011 году 88-летнего ветерана войны

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В Калининградской области 40-летний житель Гвардейска осуждён за убийство ветерана Великой Отечественной войны, совершенное в 2011 году. Об этом в среду, 8 июля, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла обвинительный вердикт. Признано доказанным, что 25 января 2011 года в посёлке Большая Поляна подсудимый К., которому на тот момент было 25 лет, вместе со своим знакомым проник в квартиру к 88-летнему ветерану Великой Отечественной войны.

Пожилого человека избили, нанесли удары ножом в шею, а затем задушили. Злоумышленники похитили из квартиры принадлежащие ветерану награды, а также 280 тысяч рублей.

Второй фигурант вскоре после убийства покинул территорию Калининградской области и убыл в другой регион. По сведениям регионального СК, он скончался, в связи с чем уголовное преследование в отношении него прекращено в связи со смертью.

В судебном заседании подсудимый К. вину в предъявленном обвинении не признал. Присяжные, вынося вердикт, пришли к выводу, что при назначении наказания подсудимый заслуживает снисхождения.

Его действия судом квалифицированы по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем». К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнёс наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также состояние здоровья.

Приговором Гвардейского районного суда К. назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев. В пользу потерпевшего взыскан моральный вред в размере 1 млн рублей и материальный ущерб в размере 280 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.