14:46

В Калининграде на Нарвской мужчина на электровелосипеде попал под электричку (видео)

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В Калининграде водитель электровелосипеда столкнулся с электричкой. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл во вторник, 7 июля, в 12:39 на пешеходном переходе рядом с железнодорожным переездом на ул. Нарвской. Как отметили в Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель электровелосипеда 1982 года рождения получил телесные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Калининграде на Советском проспекте сбили электросамокатчика, который ехал по пешеходному переходу.

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Погода на калининградском побережье 7 июля
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