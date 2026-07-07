14:33

Стало известно о состоянии рабочего, который упал в открытый люк около Калининградского музея изобразительных искусств

  1. Происшествия
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Рабочий, который упал в открытый люк у Калининградского музея изобразительных искусств, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом «Клопс» во вторник, 7 июля, сообщили в региональном минздраве.

Инцидент произошёл накануне днём. Рабочий обслуживал фонтан и по неосторожности упал с трёхметровой высоты и ударился головой. Его без сознания достали спасатели и передали в скорую помощь. 

 Пострадавшему 73 года. Мужчина был госпитализирован в нейрохирургию.

У рабочего, упавшего в открытый люк, оказались сильно разбиты нос и челюсть.

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Происшествия
Погода на калининградском побережье 7 июля
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