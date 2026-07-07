Стало известно о состоянии рабочего, который упал в открытый люк около Калининградского музея изобразительных искусств

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Рабочий, который упал в открытый люк у Калининградского музея изобразительных искусств, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом «Клопс» во вторник, 7 июля, сообщили в региональном минздраве.

Инцидент произошёл накануне днём. Рабочий обслуживал фонтан и по неосторожности упал с трёхметровой высоты и ударился головой. Его без сознания достали спасатели и передали в скорую помощь.

Пострадавшему 73 года. Мужчина был госпитализирован в нейрохирургию.