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В Калининграде на Советском проспекте сбили электросамокатчика, который ехал по пешеходному переходу

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В Калининграде на Советском проспекте сбили электросамокатчика, который ехал по пешеходному переходу - Новости Калининграда | Фото: Госавтоинспекция Калининградской области
Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

В Калининграде 47-летний водитель на автомобиле Chevrolet сбил электросамокатчика, который ехал по пешеходному переходу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл в понедельник, 6 июля, в 23:51 на Советском проспекте в районе дома №24. Как отметили в ведомстве, 23-летний мужчина управлял арендным электросамокатом и пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения. 

Минтранс готовит изменения, которые должны урегулировать движение электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам.

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