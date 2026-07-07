В Калининграде на Советском проспекте сбили электросамокатчика, который ехал по пешеходному переходу

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В Калининграде 47-летний водитель на автомобиле Chevrolet сбил электросамокатчика, который ехал по пешеходному переходу. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошёл в понедельник, 6 июля, в 23:51 на Советском проспекте в районе дома №24. Как отметили в ведомстве, 23-летний мужчина управлял арендным электросамокатом и пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу не спешившись. В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения.