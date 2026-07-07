Следователи проверяют, как московский блогер на Преголе ради красивого видео чуть не утопил детей на байдарках

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После публикации «Клопс» следователи устанавливают обстоятельства инцидента с катером и байдарками в акватории реки Преголя в Калининграде. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ведомством проводится доследственная проверка по факту происшествия. «В результате совершения опасного дрифта на катере допущено опрокидывание байдарок с детьми. В медицинское учреждение никто не обращался, пострадавшие устанавливаются», — говорится в сообщении.