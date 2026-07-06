Ушла торговать ромашками и пропала: в Преголе нашли тело загадочно исчезнувшей калининградки

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В Преголе обнаружили тело 71-летней калининградки, без вести пропавшей 3 июля. Об этом «Клопс» рассказали источники в экстренных службах региона.

Погибшую нашли вечером в воскресенье, 5 июля, недалеко от берега в районе дома №68 на Московском проспекте. Женщина была в одежде. Спасатели достали тело из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как рассказал знакомый с ситуацией источник, пенсионерка жила вдвоём с мужем в Центральном районе. Женщина следила за здоровьем, регулярно обследовалась у врачей. Вместе с супругом она ездила на дачу в Багратионовский район, там собирала ромашки и торговала ими на улице. Накануне исчезновения она также отправилась продавать цветы, но не вернулась.

В региональном СКР сообщили, что по факту гибели женщины проводится проверка. Видимых признаков насильственной смерти на её теле не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.