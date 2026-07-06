В Ленинградской области повреждены объекты инфраструктуры в районе портов Усть-Луга и Высоцк

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Над Ленинградской областью сбили 56 беспилотников. По предварительным данным, повреждены объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора регионе Александра Дрозденко.

«В результате отражения атаки над Ленинградской областью сбито 56 БПЛА противника... Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк», — рассказал Дрозденко.

Губернатор уточнил, что последствия оперативно ликвидируются. По предварительным данным, никто не пострадал.