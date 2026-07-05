Нет вестей с 3 июля: в Калининграде разыскивают пожилую женщину в бежевой куртке и белых штанах (обновлено)

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В Калининграде разыскивают Галину С. Об этом сообщает ПСО «Запад».



Последний раз 71-летнюю женщину видели 3 июля в Центральном районе города. С тех пор она не выходит на связь. В день пропажи она была одета в бежевую куртку, светлые штаны и чёрные ботинки. С собой у неё была чёрная сумка.

Приметы: рост 162 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: