Ударил булавой по голове: суд арестовал 18‑летнего калининградца, избившего незнакомца у бара

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде заключили под стражу 18‑летнего местного жителя, которого обвиняют в нападении на посетителя маркет-бара. Об этом сообщает пресс‑служба областного суда.

По данным следствия, в ночь на 1 июля у бара на улице Куйбышева между подозреваемым и незнакомым мужчиной возник внезапный конфликт. В ходе ссоры молодой человек ударил оппонента по голове предметом, похожим на булаву. Пострадавший получил тяжёлые травмы: черепно‑мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости.

Было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Следователь ходатайствовал о взятии парня под стражу, указав, что обвиняемый официально не трудоустроен, может скрыться от следствия, повлиять на свидетелей или иным образом помешать расследованию. Суд удовлетворил ходатайство и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 сентября. Постановление пока не вступило в законную силу.