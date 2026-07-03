Продал и пошёл гулять: в Калининграде задержали мужчину, укравшего у сожительницы технику

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде 54‑летнего мужчину заподозрили в краже техники из квартиры его сожительницы. Об этом сообщает пресс‑служба регионального УМВД.

В полицию обратилась жительница дома на улице Инженерной. Женщина рассказала, что из её квартиры пропали телевизор и компьютер общей стоимостью 27 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастен сожитель заявительницы. По версии полиции, мужчина воспользовался отсутствием хозяйки, продал её технику, а вырученные деньги потратил в компании приятелей. Там его и задержали сотрудники правоохранительных органов. Известно, что ранее калининградец уже попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.