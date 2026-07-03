Выдали кусты на подоконнике: калининградец выращивал дома запрещённые растения

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В Калининграде завели уголовное дело на 54‑летнего мужчину, которого заподозрили в выращивании запрещённых растений у себя дома. Об этом сообщает пресс‑служба регионального УМВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Ленинградскому району обратили внимание на публикацию в соцсетях, где была информация о культивировании запрещённых растений в одной из квартир многоквартирного дома. На снимках на подоконнике заметили характерные кусты.

Полицейские проверили указанный адрес и обнаружили у владельца квартиры запрещённые вещества массой 16,9 грамма, а также 12 растений. По словам мужчины, он выращивал их для личного потребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Кроме того, на него составили административный протокол за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества.