Дело об убийстве трёх калининградок, совершённое 27 лет назад, передали в суд

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В регионе завершили расследование дела о жестоком убийстве трёх женщин, совершённом 27 лет назад. На скамью подсудимых отправится 48‑летний житель Калининграда, который признал свою вину. Об этом сообщает региональное управление СКР в пятницу, 3 июля.

По данным следствия, 22 мая 1999 года тогда ещё 21‑летний обвиняемый пришёл в квартиру своей знакомой на улице Карла Маркса в Калининграде. Молодой человек рассчитывал занять у женщины крупную сумму денег, но получил отказ. После этого, как считает следствие, он напал на 51‑летнюю хозяйку квартиры, избил её руками и подручными предметами, а затем нанёс не менее десяти ножевых ударов в шею и тело. Женщина погибла на месте.

От рук нападавшего также погибли её 82‑летняя мать и 21‑летняя дочь — бывшая сокурсница обвиняемого. Их он также избил и ранил ножом. Забрав из квартиры 18 тысяч долларов и 200 немецких марок, мужчина скрылся. Тела женщин нашли родственники только 24 мая.

Многие годы дело, возбуждённое по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трёх лиц, сопряжённое с разбоем»), оставалось нераскрытым. Однако следователи и оперативники продолжали работу, и в итоге экспертизы позволили установить: биологические следы, изъятые на месте преступления ещё в 1999 году, принадлежат ранее судимому за мошенничество калининградцу. Это подтвердили и показания свидетелей. По версии следствия, мужчина знал, что отец студентки был капитаном дальнего плавания, поэтому в квартире могла находиться крупная сумма наличных.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.