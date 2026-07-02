В Гурьевском районе легковушка влетела в две машины, пострадал один из водителей

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В Гурьевском районе легковушка влетела в две машины, в аварии пострадал один из водителей. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в четверг, 2 июля, в 18:59 на 14,6 км трассы «Северный обход». «Предварительно, водитель (1964 года рождения), управляя Renault, допустила столкновение с BMW (под управлением водителя 1991 года рождения), двигавшимся в попутном направлении. После чего Renault отбросило на Mercedes под управлением водителя 1981 года рождения», — рассказали в ГАИ.

Водитель автомобиля Renault получила травмы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.