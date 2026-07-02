Травма головы и перелом челюсти: в Калининграде мужчина избил соседа

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В Калининграде задержали 40‑летнего местного жителя, которого подозревают в нападении на соседа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в четверг, 2 июля.

По данным полиции, инцидент произошёл в подъезде жилого дома на улице Аральской. Между мужчинами вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил 50‑летнего соседа кулаком по лицу и телу.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него травму головы и перелом челюсти. Нападавшего задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»). Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.