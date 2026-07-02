В калининградской квартире нашли мумию 37-летнего хозяина, которая пролежала там полгода

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В калининградской квартире обнаружили мумифицированное тело хозяина. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона, информацию подтвердили в региональном СКР.

В среду, 1 июля, мертвеца обнаружили в квартире на ул. Лесопильной родственники погибшего. Судя по всему, тело пролежало в квартире около полугода. Как выяснилось, последний раз 37-летнего мужчину, который жил один, видели соседи в январе 2026 года.

В региональном СКР прояснили, что по данному факту назначена проверка, выясняются обстоятельства случившегося. По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Дверь в квартиру была закрыта изнутри, обстановка не нарушена, следов борьбы нет.

В ведомстве добавили, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.